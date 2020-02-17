ГИБДД проведет в Карелии рейд «Ремень безопасности»

С 17 по 20 февраля в карельской столице и районах республики проходит рейд «Ремень безопасности». В ходе мероприятия автоинспекторы будут контролировать соблюдение правил дорожного движения водителями и пассажирами.



Согласно пункту 5.1 ПДД пассажиры при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, должны быть пристегнуты. Пункт 2.1.2 правил обязывает водителя при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями.

Как разъясняет pddmaster.ru за непристегнутый ремень безопасности на водителя могут наложить штраф в размере 1000 рублей, на пассажира 500 рублей или же ему грозит предупреждение. Подчеркивается, что если в автомобиле не пристегнулся пассажир, то штраф будет наложен и на самого пассажира, и на водителя.

Как сообщили в ГИБДД республики, по статистике, в Карелии в 75% аварий травмы получают водители и пассажиры автомобилей. В прошлом году в 540 таких ДТП 68 человек погибли и 763 человека травмированы. Каждый третий пострадавший пассажир не был пристегнут ремнем. Со слов инспекторов, водители и пассажиры спереди пристегнуты, но пассажиры задних сидений зачастую игнорируют ремни безопасности. Что касается перевозки детей, то еженедельно автоинспекторы штрафуют порядка десяти водителей, где в салоне автомобиля ребенок предоставлен сам себе.

Фото: drive2.ru