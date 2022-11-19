Жителям Карелии предложили смастерить новогоднюю ретро-игрушку

Семейный конкурс «Мастерская Деда Мороза» запустил Красногорский филиал Музея Победы. Участникам предлагают сделать новогоднюю игрушку, стилизованную под украшения военного и послевоенного времени или посвященные Победе в Великой Отечественной войне.

Работы принимают до 20 декабря. Фотографию поделки можно отправить по почте или онлайн. Игрушки, которые принесут в музей или пришлют по почте, украсят елку в Красногорском филиале музея.

Жюри оценит креативность замысла, соответствие образа и темы основной идее конкурса, оригинальность названия и эстетичность работы. В итоге определят четыре лучшие работы. Победителей объявят 25 декабря. Участники получат электронные сертификаты, а лауреаты и победители - дипломы и памятные сувениры. Также будут выбраны народным голосованием победители онлайн-голосования, которое пройдет с 1 по 13 января. // фото предоставлено организатором конкурса