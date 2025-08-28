Жителям Карелии пообещали теплую пятницу

Циклон кружит над Карелией и не дают разойтись дождевым тучам.

Последние дни августа по атмосфере больше похожи на осень. Но в конце рабочей недели возможно потепление. По прогнозу паблика «Погода Петрозаводска и Карелии», 29 августа воздух прогреется до +14, +19 градусов.

За несколько суток в Петрозаводске выпала четверть месячной нормы осадков. При норме в 80 мм в регионе уже выпало 66 мм осадков.