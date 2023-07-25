Жителям Карелии пообещали хорошую погоду в выходные

Гидрометцентр Карелии представил прогноз погоды до конца этой недели. Информация опубликована в официальном паблике организации.

По данным синоптиков, 26-27 июля республика немного отдохнет от надоевших всем дождей. Тем не менее, неустойчивость в атмосфере сохранится, поэтому в дневные часы возможны небольшие осадки, местами грозы.

Наиболее существенные дожди ожидаются в пятницу. Однако циклон не задержится надолго - уже в выходные распогодится.

В ближайшие дни температурный фон будет на 1-2 градуса отставать от нормы - ночью +9+14 градусов, днем - +17+21. Однако в субботу-воскресенье воздух прогреется уже до +20+24. // Фото «Петрозаводск говорит»