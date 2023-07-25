Умеренные дожди прольются в среду в Карелии

Завтра, 26 июля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +12, +14°С, днем +17, +19°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, восточный слабый. Температура воздуха ночью +9, +14°С, днем +18, +23°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +18, переменная облачность, дождь.

В Сегеже до +19, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +22, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»