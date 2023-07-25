Дожди не утихнут в Карелии во вторник

Сегодня, 25 июля, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Кратковременный дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +18+20. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный, на севере северо-восточный умеренный. Температура воздуха +16+21.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +15, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сегеже до +16, переменная облачность, дождь.

В Сортавале до +19, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото "Петрозаводск говорит"