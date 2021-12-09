Жителям Карелии покажут комедийно-криминальный сериал «Два»

Оригинальный сериал «Два» покажут в онлайн-кинотеатре KION. Главные роли в проекте сыграли известные комики Евгений Кулик и Алексей Кривеня. Соавтором сценария и шоураннером проекта также выступил Евгений Кулик. Сериал совместного производства Kulik Production и KION (МТС Медиа).

«Два» — это серия комедийных скетчей о двух друзьях сантехниках, пытающихся разбогатеть. В каждой серии Лёха, который привык сначала делать, а потом думать, создает новый план, как стать миллионером, а Жека, молчаливый, скромный и трусливый, пытается безуспешно отвертеться от новой авантюры друга, потому что знает: ничем хорошим это не закончится. Но у Жеки есть личный мотиватор - вечно недовольная супруга Наталья. Ей постоянно нужны деньги, она умело манипулирует мужем - у него нет шансов отказаться.

Каждое дело, сулящее напарникам лёгкие деньги, оборачивается полным провалом. И только жадность Лёхи и простодушная доверчивость Жеки заставляют их снова и снова возвращаться в криминальный мир. Герои сериала столкнутся с серьезными испытаниями, благодаря которым смогут проверить силу характера, мужество и дружбу.

Скетч с героями Лёхой и Женей был выложен на YouTube-канале Евгения Кулика задолго до производства сериала, и набрал более 1,5 млн просмотров за короткий период. Успех пилотной серии подтолкнул авторов заняться разработкой полноценного сериала.

Автором проекта «Два» является популярный комедийный актер, шоумен, режиссер, блогер и сценарист — Евгений Кулик, который также сыграл в скетчкоме роль Жеки. Как актер, Кулик известен по колоритным ролям в таких популярных комедийных проектах, как фильм «Я худею» и сериал «Толя-робот» режиссера Алексея Нужного, а также по сериалу «Остров». В последнее время актер сосредоточился на сценарной работе. Среди самых его заметных проектов как автора — фантастическая мелодрама «Пара из будущего» с Сергеем Буруновым и Марией Ароновой. Евгений очень популярен в соцсетях и является, кроме прочего, востребованным блогером, его общая аудитория в соцсетях составляет более 5 миллионов подписчиков.

Тандем Евгению Кулику в скетчкоме «Два» составил актер Алексей Кривеня, который исполнил роль Лёхи. Кривеня является известным комиком: он был капитаном команды КВН «Русская дорога» и участником проекта «Comedy Баттл». Также в проекте снялись Юлия Гришаева («Француз», «Настя, соберись!») и Ирина Соболева («Глухарь», «След»), Роман Маякин («Сладкая жизнь»).

Режиссеры первого сезона — Сергей Наумов и Станислав Светлов.

Криминальная комедия «Два» будет доступна для просмотра в формате киносторис. Продолжительность каждой серии составит 10 минут, что позволяет удерживать внимание молодой аудитории, которая привыкла к коротким роликам. Проект можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре KION как полнометражный фильм, либо как сериал из семи 10-минутных эпизодов.

Евгений Кулик, шоураннер сериала, соавтор сценария и исполнитель главной роли: «Персонажи нашего сериала реалистичны, каждый зритель в них может узнать либо себя, либо соседа по лестничной площадке. Героям предстоит столкнуться с серьезными испытаниями, которые проверят их на прочность. А после того, как преступный мир захватит Лёху и Жеку с головой, им нужно будет ответить на самый главный вопрос – как в этом бесчеловечном мире остаться людьми. Это история о моральных устоях, точнее о том, что от них сегодня осталось».

Алексей Кривеня, исполнитель одной из главных ролей: «Мой герой — вроде бы взрослый человек, но склонный броситься в омут с головой в различные авантюры. С одной стороны, его можно понять, он хочет для себя и друга лучшей жизни. Но с другой — он совершенно не задумывается о последствиях, которые, естественно, настигают напарников после очередного "дела". Меня в этом проекте в первую очередь привлек юмор, так как это моя специализация. Хотя в этой истории есть моменты, на которых можно и погрустить».

Наталья Исакова, креативный продюсер: «Евгений Кулик — очень талантливый актер, сценарист и продюсер, с большой армией поклонников. В сериале «Два» зрителей ждет еще одно большое открытие - актер Алексей Кривеня, с невероятной народной органикой».

23 декабря в онлайн-кинотеатре KION выйдут все эпизоды сериала.