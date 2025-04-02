Жителям Карелии обещают сегодня очень теплый день

Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, порывистый. Температура воздуха +8, +10, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, местами по северным районам порывистый сильный. Температура воздуха +7 +12.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Медвежьегорске, Пудоже, Сегеже днем +9;

В Кондопоге, Суоярви днем +10;

В Олонце днем +8;

В Сортавале днем +11.