24 мая 2021, 07:00
Жителям Карелии обещают дождливое начало недели
Воздух днем прогреется до плюс 13, но по северным районам температура может подняться только до плюс 8 градусов
Сегодня в Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, облачная погода с прояснениями. Ожидается дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +12, +14.
В Карелии облачно с прояснениями. В большинстве районов дожди, местами сильные, по северным районам с мокрым снегом. Ветер днем северо-западный, западный. Температура воздуха днем +8, +13, на севере +3, +8.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +5;
В Кондопоге днем +15;
В Медвежьегорске днем +12;
В Олонце днем +13;
В Пудоже днем +17;
В Сегеже днем +8;
В Сортавале днем +12;
В Суоярви днем +13.