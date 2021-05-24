Жителям Карелии обещают дождливое начало недели

Сегодня в Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, облачная погода с прояснениями. Ожидается дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +12, +14.

В Карелии облачно с прояснениями. В большинстве районов дожди, местами сильные, по северным районам с мокрым снегом. Ветер днем северо-западный, западный. Температура воздуха днем +8, +13, на севере +3, +8.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +5;

В Кондопоге днем +15;

В Медвежьегорске днем +12;

В Олонце днем +13;

В Пудоже днем +17;

В Сегеже днем +8;

В Сортавале днем +12;

В Суоярви днем +13.