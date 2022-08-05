Жителям Карелии напомнили о ботулизме в домашних заготовках и колбасе

Жителям Карелии рассказали о потенциально смертельном инфекционном заболевании. Часто ботулизм встречается в маринованных и соленых грибах и овощах, вяленой и соленой рыбе, сыровяленых колбасах, копченых окороках, мясных консервах, тушенке, овощной тушенке и консервах и меде, рассказал в соцсети карельский министр Михаил Охлопков.

По словам руководителя Минздрава региона, наибольшую опасность представляют консервы, грибы, вяления, колбасы и т.д. домашнего производства. В консервах фабричного производства ботулизм практически не встречается, заявил чиновник. Он перечислил симптомы опасной болезни, острой пищевой токсикоинфекции, развивающейся в результате попадания в организм ботулотоксина.

Для ботулизма характерны поражение нервной системы в виде мышечных параличей и парезов. Первыми симптомами являются сильная утомляемость, слабость и головокружение. У человека ухудшается зрение, появляется сухость во рту, ему становится трудно глотать, возникают проблемы с речью. Наблюдается диарея, рвота, запор и вздутие живота. По мере развития болезни может появиться слабость в руках и шее. При появлении этих симптомов необходимо вызывать скорую помощь.

Хотя в Карелии в последние годы случаи ботулизма не фиксировались, необходимо помнить о профилактике. Охлопков призвал соблюдать чистоту при готовке, отделять сырое от готового, проводить тщательную тепловую обработку, хранить продукты при безопасной температуре, использовать чистую воду и чистое пищевое сырье.

Ранее жителя региона напомнили об опасных грибах. (фото unsplash.com, Ray Shrewsberry)