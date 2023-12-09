Жителям Карелии напомнили, как быстро узнать о задолженности

Электронные сервисы ФССП позволяют гражданам получить достоверную информацию о задолженности дистанционным способом через Интернет, не посещая судебного пристава лично. УФССП России по Республике Карелия напоминает, что официальными ресурсами являются: сервис «Цифровое исполнительное производство», сервис «Банк данных исполнительных производств» и Интернет-приемная.

Самый популярный вариант – сервис «Цифровое исполнительное производство» на портале «Госуслуги», предлагающий широкие возможности для сторон исполнительного производства и спектр полезной информации. На нем можно проверить свои долги, удостовериться в их отсутствии или оплатить их, узнать об ограничении на выезд за границу, или обратиться к судебному приставу по интересующему вопросу. Достоверным источником получения сведений об исполнительных производствах является электронный сервис «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте службы. Сервис сформирует квитанцию и предложит погасить долг. При этом для оплаты выбрать можно не только банки, но и личный кабинет на портале «Госуслуги».

Электронным помощником для граждан является сервис «Интернет-приемная», расположенный на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия. Сервис разработан для повышения эффективности обратной связи с населением. С помощью него можно направить заявление, жалобу, ходатайство, предложения или благодарность в электронном виде, а также приложить необходимые документы.

УФССП России по Республике Карелия рекомендует получать информацию и совершать оплату задолженности через Интернет только на официальных ресурсах ФССП России и портале «Госуслуги». Дистанционный способ оплаты долгов по исполнительному производству гарантирует снятие ограничительных мер и прекращение исполнительного производства без посещения должностных лиц.