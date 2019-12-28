Жителям Карелии напомнили, что делать при возгорании елки

Сотрудники Государственного комитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения рассказали жителям республики, как не испортить новогодние праздники неприятными неожиданностями. В Госкомитете напомнили, как выбрать и безопасно украсить елку.

Жителям Карелии посоветовали обратить внимание на хвою свежесрубленного дерева - она должна быть зеленой и не должна опадать. Сухие елки чрезвычайно пожароопасны. Что касается искуственных елок, приобретать стоит только те, которые имеют сертификат.

Устанавливать елку нужно на устойчивую подставку или в ведро с песком.

«Не устанавливайте дерево вблизи отопительных приборов (не менее метра до стен, потолка и отопительных приборов) и не допускайте, чтобы установленная елка загораживала проходы и мешала свободному выходу из комнаты»,

- сообщается в обращении сотрудников.

Кроме того, не стоит зажигать на елках свечи или украшать их игрушками из легковоспламеняющихся материалов. Гирлянды должны быть исправны и без нарушений изоляции.

«Не оставляйте елку с включенной гирляндой без присмотра, не допускайте зажигания в помещениях бенгальских огней, хлопушек и пользование открытым огнем (свечами) вблизи елки»,

- добавили в Госкомитете.

При возгорании елки необходимо обесточить гирлянду и повалить елку на пол, воспользоваться для тушения подручными средствами (огнетушитель, вода) и вызвать пожарную охрану по телефону 101 или 112.