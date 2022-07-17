17 июля 2022, 16:35
Жителям Финляндии зимой грозят отключения электричества
Из-за отказа от энергоносителей из России финны могут испытать дефицит электроэнергии
Финляндия уже зимой может столкнуться с необходимостью отключать от электроснабжения бытовых потребителей. Подачу электричества будут ограничивать до двух часов в сутки, передает YLE.
Возможный дефицит связан с отказом от российских газа и нефти, их трудно заместить.
«При нехватке электроэнергии потребление может быть снижено максимум на два часа. Отключения, запланированные заранее, будут чередоваться», - дает прогноз электросетевой оператор страны Fingrid.
Электроэнергию будут отключать только в крайнем случае. Ситуация будет зависеть от запуска нового энергоблока АЭС «Олкилуото». Его хотят ввести в строй в декабре, тогда Финляндия станет энергетически независимой. // Фото: pxhere.com