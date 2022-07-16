В день открытия границы с Финляндией ее пересекли больше 5000 человек

В четверг, 15 июля, более пяти тысяч человек пересекли границу с России с Финляндией. В этот день сняли коронавирусные ограничения, пишет «Фонтанка».

Восточная граница была закрыта из-за пандемии два года. Когда ее открыли, россияне поехали отдыхать и в магазины за покупками, а финны – за дешевым бензином. Причем сначала с перемещением возникли проблемы.

Примерно 60 процентов – те, кто пересек границу из России в Финляндию, а 40 процентов – из Финляндии в Россию. В первый день число достигло докоронавирусного уровня. // Фото: pixabay.com