Жителя Питкяранты будут судить за покушение на убийство

В Питкяранте следователями Сортавальского межрайонного отдела расследуется уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство. Желание расправиться с приятелем пришло к обвиняемому во время конфликта, возникшего во время застолья.

По данным следствия, ночью 1 июня двое знакомых распивали спиртные напитки. В момент внезапно возникшей ссоры мужчина решил убить приятеля, ударив его ножом в живот.

«Только в результате своевременно оказанной медпомощи потерпевший остался жив. По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения – заключение под стражу. Следователи устанавливают обстоятельства происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается»,

- рассказали в пресс-службе следственного комитета Карелии. Фото: karelia.sledcom.ru.