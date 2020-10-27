27 октября 2020, 20:14
Происшествия

Жителя Карелии осудили за нападение на полицейского

Мужчина в пьяном виде ударил головой стража порядка и попытался сбежать, но был задержан и осужден

Cуд в Лахденпохье признал 45-летнего местного жителя виновным в применении насилия в отношении полицейского. По сообщению Следкома по Карелии, преступление было совершено в июле 2020 года.

Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения «совершил административное правонарушение в области безопасности дорожного движения». Его задержали полицейские. Мужчина попробовал скрыться. Он  ударил одного из полицейских головой и попытался убежать, но был задержан и доставлен в отделение.

Суд назначил ему два с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. (фото sever-press.ru)

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Лахденпохья
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