Жителя Карелии осудили за нападение на полицейского

Cуд в Лахденпохье признал 45-летнего местного жителя виновным в применении насилия в отношении полицейского. По сообщению Следкома по Карелии, преступление было совершено в июле 2020 года.

Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения «совершил административное правонарушение в области безопасности дорожного движения». Его задержали полицейские. Мужчина попробовал скрыться. Он ударил одного из полицейских головой и попытался убежать, но был задержан и доставлен в отделение.

Суд назначил ему два с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. (фото sever-press.ru)