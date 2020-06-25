Жителя Карелии оштрафовали за уклонение от армии

В Костомукше собранные Следственным комитетом основания были признаны достаточными для вынесения приговора местному жителю, которого обвиняли в уклонении от службы в армии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, призывник получил повестку и был обязан явиться в военкомат для прохождения медицинского освидетельствования. Однако, не имея уважительных причин для освобождения от службы, молодой человек в военкомат не явился.

Суд назначил мужчине штраф в размере 60 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. Придется ли ему теперь идти в армию, в ведомстве не уточнили.