Пенсионерка из Петрозаводска фиктивно регистрировала иностранцев

Полицейские Петрозаводска выявили факт незаконной постановки иностранцев на миграционный учет. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, 65-летняя горожанка оформляла фиктивные трудовые договоры с гражданами других стран, чтобы те могли встать на учет. Таким образом, они могли законно находиться в России. За свои услуги пенсионерка брала деньги - всего она получила незаконным образом 70 тысяч рублей.

В отношении женщины возбуждены уголовные дела по двум статьям. Петрозаводской пенсионерке грозит несколько лет лишения свободы.