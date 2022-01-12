Жителя Карелии обманули при попытке купить у петербуржца внедорожник

Злоумышленники обманули жителя Карелии, собиравшегося купить автомобиль.

В пресс-центре МВД рассказал, что 53-летний житель Суоярвского района откликнулся на объявление о продаже японского внедорожника. Продажей занимался житель Петербурга.

Покупатель связался с ним, договорился о покупке и перевел 20 тысяч рублей в качестве предоплаты. Мужчина собирался ехать забирать машину, когда получил неприятную весточку от хозяина внедорожника. Тот передумал продавать машину и перестал отвечать на звонки.

Полиция устанавливает обстоятельства случившегося и проводит проверку. (фото pixabay.com, Pexels)