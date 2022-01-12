12 января 2022, 13:22
Жителя Карелии обманули при попытке купить у петербуржца внедорожник
Мужчина внес предоплату, но владелец вдруг передумал продавать автомобиль и перестал отвечать на звонки
Злоумышленники обманули жителя Карелии, собиравшегося купить автомобиль.
В пресс-центре МВД рассказал, что 53-летний житель Суоярвского района откликнулся на объявление о продаже японского внедорожника. Продажей занимался житель Петербурга.
Покупатель связался с ним, договорился о покупке и перевел 20 тысяч рублей в качестве предоплаты. Мужчина собирался ехать забирать машину, когда получил неприятную весточку от хозяина внедорожника. Тот передумал продавать машину и перестал отвечать на звонки.
Полиция устанавливает обстоятельства случившегося и проводит проверку. (фото pixabay.com, Pexels)