Женщина попала под колеса «Шкоды Октавия» на Первомайском проспекте

56-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте и попала под машину. Автонаезд произошел утром 10 января в районе дома №69 по Первомайскому проспекту.

56-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия» сбил пешехода. Пострадавшей на месте аварии оказали разовую медицинскую помощь. На следующий день она обратилась в травмпункт, женщине назначили амбулаторное лечение.

Госавтоинспекция Петрозаводска призывает пешеходов не рисковать жизнью и соблюдать правила дорожного движения. (фото ГИБДД)