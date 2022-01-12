12 января 2022, 12:21
Происшествия

Женщина попала под колеса «Шкоды Октавия» на Первомайском проспекте

Женщина переходила дорогу в неположенном месте, хотя ГИБДД просит пешеходов так не делать и не рисковать жизнью

56-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте и попала под машину. Автонаезд произошел утром 10 января в районе дома №69 по Первомайскому проспекту.

56-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия» сбил пешехода. Пострадавшей на месте аварии оказали разовую медицинскую помощь. На следующий день она обратилась в травмпункт, женщине назначили амбулаторное лечение.

Госавтоинспекция Петрозаводска призывает пешеходов не рисковать жизнью и соблюдать правила дорожного движения. (фото ГИБДД)

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Метки: 
новости петрозаводска
ГИБДД
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Первомайский проспект
автонаезд