Жителя Карелии будут судить за неудавшееся изнасилование

В Суоярви перед судом предстанет 23-летний мужчина, обвиняемый в покушении на изнасилование, сообщает СУСК по РК.

По версии следствия, в марте 2020 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, находясь в одном из поселков Суоярвского района, проник в чужую квартиру, где напал на проживавшую там женщину. Он причинил ей телесные повреждения и попытался изнасиловать. Однако потерпевшая оказала обвиняемому активное сопротивление и позвала на помощь. В результате обвиняемый был задержан.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет»,

– говорится в сообщении карельского следкома.

Добавим, что мужчину будут судить сразу по трем статьям уголовного кодекса: ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование), ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица).