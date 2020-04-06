06 апреля 2020, 20:09
Происшествия

Жителя Карелии будут судить за мат в адрес полицейских

31-летнего мужчину обвинили в публичном оскорблении представителей власти при исполнении

В Костомукше 31-летний мужчина обвиняется в оскорблении полицейских. Нетрезвый мужчина, по версии Следкома по Карелии, был задержан сотрудниками полиции в общественном месте.

Стражи порядка потребовали, чтобы нарушитель проследовал в служебный автомобиль. В ответ мужчина стал ругаться и оскорблять их.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Его рассмотрением займется суд.

Обсудить
просмотр
165670
Метки: 
Костомукша
оскорбление
Полиция
Следком по Карелии
уголовное дело