06 апреля 2020, 20:09
Жителя Карелии будут судить за мат в адрес полицейских
31-летнего мужчину обвинили в публичном оскорблении представителей власти при исполнении
В Костомукше 31-летний мужчина обвиняется в оскорблении полицейских. Нетрезвый мужчина, по версии Следкома по Карелии, был задержан сотрудниками полиции в общественном месте.
Стражи порядка потребовали, чтобы нарушитель проследовал в служебный автомобиль. В ответ мужчина стал ругаться и оскорблять их.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Его рассмотрением займется суд.