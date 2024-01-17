Жителя Карелии будут судить за избиение сотрудницы полиции

В суде Лахденпохского района будет рассматриваться дело о применении насилия в отношении представителя власти. Прокурор утвердил обвинительное заключение: судить будут 50-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Как сообщает прокуратура Карелии, в октябре 2023 года обвиняемый в нетрезвом состояниии пришел к своей знакомой на ул. Октябрьская Лахденпохьи. В подъезде он стал кричать и стучаться в дверь. На место происшествия приехала полиция.

Сотрудница лахденпохской полиции хотела пресечь правонарушение, но обвиняемый оказал сопротивление - начал наносить ей удары по телу. Правоохранительнице все-таки удалось надеть на преступника наручники и доставить в отделение.

Уголовное дело направлено в районный суд. За это преступление предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 5 лет. // Фото: freepik.com.