Жительницу Петрозаводска обманули при покупке дачи

В полицию Петрозаводска обратилась 57-летняя жительница города. Она рассказала, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Горожанка пояснила, что увидела объявление о продаже дачи. Она созвонилась с владельцем и договорилась о встрече. Тот попросил задаток, чтобы снять объявление. Женщина перевела сначала 10 тысяч рублей, а затем еще 100 тысяч рублей. После этого автор объявления запросил уже всю сумму. Петрозаводчанка засомневалась и попросила родственницу позвонить по этому же номеру с другого телефона. Продавец попытался взять предоплату и с нее. После этого покупательница поняла, что ее обманывают.

Полиция просит жителей Карелии быть внимательными при совершении покупок в Интернете. Фото: unsplash.com