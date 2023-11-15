15 ноября 2023, 08:41
Происшествия

Жительницу Карелии избили в собственной квартире

Группа задержания Росгвардии защитила жительницу Сегежи от обидчика

Ночью 14 ноября в Росгвардию поступил сигнал о том, что одной из жительниц Сегежи угрожают физической расправой. На место выехала группа задержания, сообщает пресс-служба ведомства.

Силовиков встретила 48-летняя женщина. Она рассказала, что в ее квартире находится мужчина, который нанес ей телесные повреждения. Уходить незваный гость отказывался.

При виде росгвардейцев дебошир скрылся. Горожанка не стала писать заявление, в медицинской помощи она не нуждалась.

Росгвардейцы передали информацию о случившемся в полицию. // Фото: unsplash.com / Engin Akyurt

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Метки: 
Сегежа
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