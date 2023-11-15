Хозпостройки горели в двух районах Карелии

Во вторник в 13 часов 49 минут на пульт Единой службы спасения-01 Кемского района поступило сообщение о том, что в поселке Кривой Порог горит деревянная хозяйственная постройка. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Не прошло и пяти минут, как поселковые пожарные были на месте происшествия, но к этому моменту в небольшом строении огонь чувствовал себя полноправным хозяином.

В результате пожара хозяйственная постройка была значительно повреждена огнем.

Практически аналогичный случай в это время произошел в деревне Харловская Пудожского района. По не установленной пока причине в 14 часов 32 минуты загорелась хозяйственная постройка, принадлежащая пенсионеру из Пудожа. В результате пожара строение было значительно повреждено огнем.

Сейчас по обоим происшествиям проводится проверка. // Фото: freepik.com / Ilovehz