Жительнице Карелии продали хлеб с червяками

В буханке с хлебом жительница Хийденсельге обнаружила червяка. Женщина выразила свое возмущение в паблике «Подслушано в Хийденсельге» в соцсети Вконтакте.

Она приложила не вызывающие сомнений фото и написала, что такое случилось уже не впервые. Дама предпредила всех, что нужно быть внимательнее.

«Питкярантский хлеб попался "с мясом" и не первый раз», - заявила она.

Ее тут же поддержали комментаторы, которые жаловались на качество хлеба именно этого производителя.

«Самый отвратительный хлеб из Питкяранта!!!», «У них это норма!», «Ужас! Мы уже давно его не покупаем!», «Не покупайте Питкярантский хлеб, выброс денег. Есть невозможно», - писали они.

Впрочем, некоторые утверждали, что в подобной ситуации есть и плюсы: после того, как одному из подписчиков тоже попалась буханка с червяком внутри, он вообще не ест хлеба. // Фото: Женя Женечка /«Подслушано в Хийденсельге»

