Мужчина обратился за помощью в полицию и получил дело о наркотиках

В Петрозаводске завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя. Его обвиняют в хранении наркотиков без цели сбыта, сообщили в УМВД РФ по Карелии.

Нарокотическое вещество у петрозаводчанина нашли случайно. Причем это он сам вызвал домой стражей порядка.

Приятель мужчины получил травмы во время случайной драки. Сердобольный житель столицы Карелии привел его домой и в жажде справедливости вызвал полицейских. В итоге их представления о справедлвости не совпали.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели квартиру и нашли в ней наркотики растительного происхождения. Их масса составила 855 граммов.

Против него возбудили уголовное дело, теперь петрозаводчанину грозит до 10 лет лишения свободы. Нашли ли стражи порядков обидчиков его приятеля, не собщается. // Фото: kurjer.info