Жительнице Карелии придется вернуть деньги, выданные ей на бизнес

Жительнице Карелии пришлось вернуть 200 тысяч рублей, которые ей выделили на организацию собственного дела.

В суд обратился Центр занятости населения Карелии. Оказалось, что женщина не выполнило одно из условий договора о предоставлении финансовой помощи, сообщается на сайте Кондопожского городского суда.

Она должна была организовать свое дело в качестве индивидуального предпринимателя и заниматься бизнесом не менее трех лет с момента получения выплаты. Но кондопожанка этого не сделала. Теперь ей придется вернуть полученные деньги. // фото freepik.com