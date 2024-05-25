25 мая 2024, 12:12
Жительнице Карелии придется вернуть деньги, выданные ей на бизнес
Кондопожанка получила 200 тысяч на организацию своего дела, но условие договора не исполнила
Жительнице Карелии пришлось вернуть 200 тысяч рублей, которые ей выделили на организацию собственного дела.
В суд обратился Центр занятости населения Карелии. Оказалось, что женщина не выполнило одно из условий договора о предоставлении финансовой помощи, сообщается на сайте Кондопожского городского суда.
Она должна была организовать свое дело в качестве индивидуального предпринимателя и заниматься бизнесом не менее трех лет с момента получения выплаты. Но кондопожанка этого не сделала. Теперь ей придется вернуть полученные деньги. // фото freepik.com