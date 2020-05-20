Жительница Петрозаводска получила сложный перелом руки в ходе ссоры

В начале года в одно из медучреждений Петрозаводска обратилась 44-летняя женщина. Врачи определили у нее сложный перелом руки. Пострадавшая сказала, что поскользнулась на улице, но медики выдали вердикт: так сломать руку после падения невозможно. Информация о пострадавшей была передана в полицию.

Стражи порядка выяснили, что тяжелую травму женщине причинил ее 27-летний знакомый. Выяснилось, что они вместе выпивали, в процессе застолья произошла ссора. Мужчина напал на подругу и стал выкручивать ей руку. После инцидента он скрылся, а затем вовсе уехал в другой регион.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.