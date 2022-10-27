Жительница Петрозаводска купила воздух вместо беседки

Желая приобрести беседку, 58-летняя жительница Петрозаводска потеряла деньги. Она пострадала от недобросовестного продавца, сообщили в МВД Карелии.

Женщина нашла в сети объявление, ее устроила цена – 22 тысячи рублей. Покупательница связалась с продавцом и сделала заказ. Представители компании попросили ее внести 1 500 рублей в качестве предоплаты.

Горожанка это сделала, но ее проинформировали, что перевод не прошел, и попросили перечислить деньги на другой счет. Потом женщине сообщили, что беседка готова, и велели доплатить за доставку 2 500 рублей.

В целом покупательница перевела 5 500 рублей, но беседку так и не получила. Мошенники пропали и перестали выходить на связь. // Фото: рxhere.com