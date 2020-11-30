30 ноября 2020, 09:51
Жительница Кондопоги лишилась телефона во время отдыха в баре
Полиция раскрыла имущественное преступление в городе бумажников
В полицию Кондопоги обратилась 39-летняя жительница города. Женщина рассказала, что у нее пропал мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Выяснилось, что мобильник пропал, когда заявительница отдыхала в баре. Она ненадолго отлучилась и оставила телефон на столе.
Под подозрение попала 20-летняя девушка. Она рассказала, что забрала гаджет, некоторое время пользовалась им сама, а затем продала. Ранее проблем с законом у молодой женщины не возникало.
Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Ведется следствие. Фото pinimg.com