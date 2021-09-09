09 сентября 2021, 12:40
Происшествия

Жительница Карелии украла гитару для своего родственника

Кондопожанка подозревается в имущественном преступлении

В полицию Кондопоги обратился 50-летний горожанин. Мужчина рассказал, что из его дома пропала гитара. Ущерб был оценен в семь тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попала 35-летняя знакомая потерпевшего. Она заходила к нему в гости. Мужчина, его супруга и подруга семьи выпивали, а затем хозяева заснули, а гостья покинула квартиру. Выяснилось, что именно она похитила музыкальный инструмент, который позже подарила своему родственнику.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Фото pixabay.com/Couleur

Обсудить
просмотр
193344
Метки: 
Кондопога
Кража
гитара
МВД
Полиция
новости Карелии