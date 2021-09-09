09 сентября 2021, 12:40
Жительница Карелии украла гитару для своего родственника
Кондопожанка подозревается в имущественном преступлении
В полицию Кондопоги обратился 50-летний горожанин. Мужчина рассказал, что из его дома пропала гитара. Ущерб был оценен в семь тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Под подозрение попала 35-летняя знакомая потерпевшего. Она заходила к нему в гости. Мужчина, его супруга и подруга семьи выпивали, а затем хозяева заснули, а гостья покинула квартиру. Выяснилось, что именно она похитила музыкальный инструмент, который позже подарила своему родственнику.
По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Фото pixabay.com/Couleur