09 сентября 2021, 12:27
Происшествия

Микрофинансовую компанию наказали за ночные звонки и угрозы должнику

Неизвестные грозились разобраться с мужчиной и родными, если он не расплатится

Неизвестные одолевали должника телефонными звонками, в том числе и по ночам. Звонившие не представлялись, нецензурно выражались, оказывали психологическое давление и угрожали. Об этом сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов Карелии.

Мужчину предупреждали, что если он не выплатит долг, то к нему домой «выедет бригада» и с ним и его близкими «разберутся». Опасаясь за свою жизнь, мужчина обратился к приставам. Те проверили фирму ООО МФК «МигКредит», у которой заявитель в прошлом году взял деньги.

Приставы установили, что микрофинансовая компания совершила административное правонарушение, так как звонки должнику поступали с нарушением требований, установленных законом, то есть более двух раз в неделю. Контору привлекли к ответственности и назначили штраф  50 тысяч рублей. (фото: setphone.ru)

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Метки: 
новости Карелии
Приставы
долг
штраф