Микрофинансовую компанию наказали за ночные звонки и угрозы должнику

Неизвестные одолевали должника телефонными звонками, в том числе и по ночам. Звонившие не представлялись, нецензурно выражались, оказывали психологическое давление и угрожали. Об этом сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов Карелии.

Мужчину предупреждали, что если он не выплатит долг, то к нему домой «выедет бригада» и с ним и его близкими «разберутся». Опасаясь за свою жизнь, мужчина обратился к приставам. Те проверили фирму ООО МФК «МигКредит», у которой заявитель в прошлом году взял деньги.

Приставы установили, что микрофинансовая компания совершила административное правонарушение, так как звонки должнику поступали с нарушением требований, установленных законом, то есть более двух раз в неделю. Контору привлекли к ответственности и назначили штраф 50 тысяч рублей. (фото: setphone.ru)