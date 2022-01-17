Жительница Карелии ударила мужа ножом после приступа ревности

В субботу в полицию Кондопоги поступил сигнал из медицинского учреждения. В больницу доставили 35-летнего мужчину с проникающим ранением грудной клетки, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Стражи порядка выяснили, что горожанин получил травму по вине своей 43-летней супруги. Женщина во всем призналась.

Оказалось, что в тот день супруги отдыхали в увеселительном заведении. Муж приревновал жену - между ними вспыхнула ссора, которая продолжилась и дома. Там женщина схватила нож и ударила им в грудь мужа. Затем, испугавшись, она вызвала скорую помощь.

Нанесенное потерпевшему ранение было охарактеризовано как тяжкий вред здоровью. Возбуждено уголовное дело. Кондопожанке грозит до десяти лет лишения свободы. Фото pixabay.com/Viki_B