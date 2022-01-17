17 января 2022, 11:22
Происшествия

Магазин спортивных товаров обокрали в Петрозаводске

Сотрудниками полиции раскрыта кража, совершенная в одном из торговых центров карельской столицы

В полицию Петрозаводска обратился представитель магазина спортивных товаров и рассказал, что из торгового зала была украдена мужская куртка стоимостью 9000 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Стражи порядка изучили записи камер видеонаблюдения и установили подозреваемого. Им оказался 29-летний горожанин, у которого ранее проблем с законом не возникало. Он признался, что собирался продать куртку, но не успел.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Фото pixabay.com/PhotoMIX-Company

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