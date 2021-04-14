Жительница Карелии случайно сдала себя полиции

В полицию Сегежи обратилась 44-летняя женщина. Она рассказала, что выпивала со знакомым. Мужчина воспользовался невнимательностью горожанки, завладел ее мобильным телефоном и перевел деньги с ее счета на свой, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Эта версия в процессе работы правоохранителей не нашла подтверждения. А вот сама заявительница оказалась подозреваемой.

Выяснилось, что некоторое время назад женщина помогала по хозяйству 61-летнему мужчине. Он отдал ей свою банковскую карту, с помощью которой горожанка покупала продукты. Но однажды она исчезла вместе с деньгами - с карты пропали почти 24 тысячи рублей.

Женщина признала совершение кражи чужой карточки и денег с нее. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы. Фото stihi.ru