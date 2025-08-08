Жительница Карелии потеряла полмиллиона рублей после звонка директора

В МВД Карелии напомнили о распространенной уловке мошенников – просьба или звонок от начальника. Жертвой известной схемы аферистов стала жительница Олонца.

Директор организации предупредил женщину в мессенджере о звонке проверяющего из налоговой службы и попросил содействовать.

С олончанкой связались из налоговой, а после банка и правоохранительных ведомств. Женщину запугали тем, что якобы с ее банковских счетов спонсируются криминальные объединения. Женщину убедили снять все деньги и перевести незнакомцам. После общения с мошенниками жительница Карелии лишилась более полумиллиона рублей. В полиции возбудили уголовное дело. В МВД установили, что номера, с которых мошенники общались с потерпевшей, относятся к регионам, расположенным далеко за пределами республики. © «Петрозаводск говорит»