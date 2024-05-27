Жительница Карелии попалась полиции с поддельными правами

В Прионежском районе перед судом предстанет 24-летняя местная жительница. Она обвиняется в приобретении и использовании поддельных водительских прав, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, в один из дней девушка была остановлена сотрудниками ГИБДД. Она предъявила права, которые показались сотрудникам странными. В дальнейшем экспертиза подтвердила, что они фальшивые.

Подозреваемая призналась, что некоторое время назад училась в автошколе, но сдать экзамен не смогла. Чтобы не расстраивать свою мать, она решила купить права. В Санкт-Петербурге она приобрела поддельный документ за 30 тысяч рублей.

Фигурантка полностью признала вину и раскаялась. Ее судьбу решит суд. // Фото «Петрозаводск говорит»