Машина сбила ребенка на велосипеде в Петрозаводске

В Петрозаводске на улице Пограничной автомобиль сбил ребенка на велосипеде. Это произошло 24 мая, сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

По данным ведомства, 40-летний водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на 11-летнего школьника, который ехал по дороге.

В результате происшествия мальчик получил травмы. Ему было назначено амбулаторное лечение. // Фото ГИБДД