Жительница Карелии отсудила у соседей 75 тысяч за залитую квартиру

Одну из квартир в доме №45 на улице Ленина в Суоярви залили соседи сверху. Соседи пришли разрешать спор в районный суд. Собственник залитой квартиры требовал 53 500 в качестве возмещения ущерба и также компенсацию морального вреда.

Суд назначил экспертизу для оценки ущерба. Эксперт оценил стоимость ремонта в пострадавшей квартире в 47 100 рублей. В результате суд удовлетворил иск потерпевшей женщины частично.

«С четырех собственников квартиры в пользу истца в счет возмещения материального ущерба было взыскано 47100 руб. В удовлетворении остальной части иска отказано»,

- говорится в сообщении суда.

Также потерпевшая попросила возместить судебные расходы – услуги ее представителя, стоимость проезда и другие траты. Суд решил, что провинившиеся соседи должны возместить женщине 28 160 рублей. Один из них не согласился с таким исходом и подал жалобу с просьбой отменить решение. Но Верховный суд Карелии оставил решение коллег без изменения. (фото chastnik.ru)