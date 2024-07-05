Жительница Карелии обворовала бывшего возлюбленного

В полицию Олонецкого района обратился житель одной из деревень. Пока его не было дома, кто-то украл 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попала бывшая сожительница мужчины. Она пришла в дом, пока хозяин был в отъезде, и проверила тайник. Там она нашла деньги и не смогла устоять перед соблазном. Похищенные средства 52-летняя женщина потратила на продукты и спиртное.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото «Петрозаводск говорит»