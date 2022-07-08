Жительница Карелии дала в долг приятелю, а затем оговорила его

Пожилая женщина стала фигуранткой уголовного дела после того, как рассказали полиции выдуманную историю об избиении.

57-летняя жительница Прионежского района одолжила знакомому пять тысяч рублей. Деньги он обещал вернуть, но слово не сдержал. Чтобы получить обратно свои деньги, женщина, как считают в полиции, рассказала, что знакомый якобы ее избил и похитил сбережения. В ходе проверки история не подтвердилась, рассказали в прокуратуре.

В отношении заявительницы возбудили уголовное дело о ложном доносе. Решение о наказании примет суд. За ложный донос предусмотрено лишения свободы до 3 лет. (фото unsplash.com, Timothy Dykes)