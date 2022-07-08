Женщина пострадала в новеньком троллейбусе на Древлянке

Дорожный инцидент произошел накануне днем в районе пересечения Лососинского шоссе и Лесного проспекта.

По информации городской Госавтоинспекции, 41-летний водитель троллейбуса резко затормозил. В салоне упала женщина-пассажир. 34-летней пострадавшей оказали медицинскую помощь.

Уличная камера компании CityLink запечатлела инцидент. На записи видно, что троллейбус выехал на кольцо, а затем по непонятной причине резко затормозил. Двигавшийся сзади легковой автомобиль врезался в него. (фото Госавтоинспекция Петрозаводска)