Жительниц Карелии предупредили об опасных букетах

Сотрудники Россельхознадзора порекомендовали жительницам Карелии внимательно присматриваться к полученным в подарок букетам по случаю Международного женского дня. Цветы могут быть заражены опасными вредителями.

«Получить красивый букет приятно каждому, но стоит помнить, что цветы, которые нам эстетическое удовольствие, могут быть заражены такими карантинными вредителями, как западный (калифорнийский) цветочный трипс и возбудителями болезней хризантем – аскохитоз и белая ржавчина. Вредители очень быстро адаптируются, попадая с букета на комнатные цветы, на рассаду, а в последствии и на дачный участок»,

- сообщается на сайте ведомства.

В пресс-службе Россельхознадзора отметили, что особенно опасно попадание зараженного растения в теплицу, где создаются наиболее благоприятные условия для трипса. Чтобы приобретенные вами цветы были хорошего качества и без карантинных насекомых, их нужно тщательно проверить.

Пожаловаться на подозрительные растения можно в отдел пограничного и внутреннего фитосанитарного контроля и надзора Управления Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу по адресу: г. Петрозаводск, ул. Мурманская д. 22, и по тел. (8142) 56-60-90, 56-60-40; г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 206, тел. (8182) 20-11-42. В Россельхознадзоре напоминают о необходимости сохранять кассовые и товарные чеки при приобретении цветов.