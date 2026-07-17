Жители СЗФО сэкономили более 31 млрд рублей с подписками Сбера

В 2,5 раза выросло количество подписчиков СберПрайм на Северо-Западе к концу 2024 года

Общая выгода подписчиков СберПрайм в Северо-Западном федеральном округе от использования сервисов Сбера и партнёров банка за 2024 год превысила 31 млрд рублей. Более половины этой суммы приходится на петербуржцев (17 млрд руб.).

Сегодня подписку СберПрайм используют почти 3 млн человек на Северо-Западе. Это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Такие результаты показало исследование Сбера на конец 2024 года. Чаще других подписку оформляют жители Санкт-Петербурга, Архангельской, Вологодской и Калининградской областей.

«Полезный сервис всегда будет востребован. Люди пробуют, понимают выгоду, им нравится, в итоге пользуются сами, начинают советовать и дарить близким. СберПрайм – это не только про банк, но и про здоровье, развлечения, образование, мобильную связь. Её наполнение постоянно усовершенствуется. Из последнего – в неё добавлен мультимедийный сервис «Афиша»: теперь есть возможность купить билеты на концерты и спектакли любимых исполнителей со скидкой 15%. В Северо-Западном регионе подписка СберПрайм быстро набирает популярность, в первую очередь, из-за привилегий по финансовым услугам Сбера, а также Okko и Самоката. Но в целом каждый находит своё и начинает экономить с удовольствием»,

- отметил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Подписку помогут оформить сотрудники банка в офисе, а также это можно сделать самостоятельно в приложении Сбербанк Онлайн. Зайти в сервисы Сбера, на которые распространяется подписка, можно по Сбер ID (он есть у каждого клиента Сбера и привязан к его номеру телефона). Все условия подписки применятся, как только клиент авторизуется в сервисах по Сбер ID.

Справочно: СберПрайм — мультисервисная подписка Сбера, которая включает в себя финансовые и lifestyle-сервисы от банка и партнёров. С их помощью можно закрывать многие повседневные потребности и получить дополнительную выгоду.

При оформлении СберПрайм россияне получают не только повышенный кешбэк до 20% бонусами Спасибо при покупках у партнёров (Мегамаркет, Купер, Самокат) и бесплатный доступ к сервисам развлечений (онлайн-кинотеатр Okko, HiFi-стриминг Звук), но и улучшенные условия по финансовым продуктам Сбера. Например, подписчикам предоставляется бесплатная в обслуживании СберКарта и уведомления по ней, переводы до 500 тыс. руб. без комиссии, 1% к ставке по СберВкладу и Накопительному счёту. К тому же подписчики СберПрайм получают в два раза больше выгоды в программе лояльности, чем клиенты без подписки, ведь подписчикам доступно до 5 категорий кешбэка бонусами Спасибо за покупки по картам Сбера, включая 1% на все покупки.

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