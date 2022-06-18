Жители Сяпси и Эссойлы сами отремонтировали сцену и зрительный зал ДК

Инициативные группы жителей поселков Эссойла и Сяпся получили деньги по программе «Народный бюджет» и сами отремонтировали в ДК Эссойлы зрительный зал, в актовом зале в Сяпсе привели в порядок полы и наладили освещение. Об этом сообщает Министерство национальной и региональной политики РК.

В зрительном зале Дома культуры в Эссойле осветили сцену, зал, на сцене постелили новое покрытие, уложили новый пол в зрительном зале, заменили и утеплили входные двери, установили пожарные двери, отремонтировали потолок и обработали его огнебиозащитой.

В Сяпсе произвели устройство сцены и нового пола, отремонтировали крыльцо.

Администрация сельского поселения также подала заявку в региональный Минкульт и на федеральную субсидию закупила новые кресла для зрительного зала. // Фото: Министерство национальной и региональной политики РК