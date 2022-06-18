18 июня 2022, 09:31
Еще один человек в Карелии умер от ковида
За сутки в республике зафиксировали 41 нового зараженного коронавирусом
На 18 июня в Карелии зарегистрировано 136719 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17997 детей.
За прошедшие сутки выявили 41 инфицированного, 6 – это дети, 25 – непривитые.
В ковидных стационарах получают лечение 210 пациентов, в состоянии средней тяжести находятся 182 человека, в тяжелом – 28, никто не вакцинирован.
В отделениях ИТАР нет крайне тяжелых больных. Выздоровели с начала пандемии 134243 человека, за последние сутки – 43.
За сутки зарегистрирован один умерший от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 унес жизни 1514 человек. // Фото: pxhere.com