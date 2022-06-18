Еще один человек в Карелии умер от ковида

На 18 июня в Карелии зарегистрировано 136719 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17997 детей.

За прошедшие сутки выявили 41 инфицированного, 6 – это дети, 25 – непривитые.

В ковидных стационарах получают лечение 210 пациентов, в состоянии средней тяжести находятся 182 человека, в тяжелом – 28, никто не вакцинирован.

В отделениях ИТАР нет крайне тяжелых больных. Выздоровели с начала пандемии 134243 человека, за последние сутки – 43.

За сутки зарегистрирован один умерший от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 унес жизни 1514 человек. // Фото: pxhere.com