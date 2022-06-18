В экопарке Петрозаводска родился олененок

О радостном событии рассказали в своей группе в соцсетях сотрудники экопарка «Зоолесье». Родился олененок.

- А у нас пополнение. Маленький Бемби, - сказано в публикации.

В комментариях горожане умиляются и поздравляют, но некоторые высказывают опасения, что олени грустят в неволе и неправильно питаются. Ведь у них нет подножного корма, как в природе.

Сотрудники экопарка объясняют, что дают подопечным специальные корма, соль, травяную муку и ветки, обеспечивая нормальный рацион. // Фото, видео: «Зоолесье»/ВКонтакте