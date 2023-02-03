Жители республики собирают гуманитарную помощь для бойцов в зоне СВО

С самого начала специальной военной операции на Донбассе многие жители Карелии стали задумываться – а чем они могут быть полезными? Помимо закупку продуктов и обмундирования, начали стихийно появляться целые местные «цеха», которые занимаются пошивом одежды, маскировочных сетей, вязанием носков, производством блиндажных свечей. Об этом в интервью нашему порталу рассказала председатель карельского отделения Комитета семей воинов Отечества Алена Олихейко.

В во время своей поездки в зону боевых действий Алена передала в подразделение 250 флисовых балаклав, которые сшила одна швея , Зинаида, всего за две недели. Комитет семей воинов Отечества закупил для нее флис из собранных денег и себестоимость такого качественного и нужного изделия получилась менее 30 рублей, а это в десять раз меньше цены в магазине. Сейчас на фонд "Живой город" вышел профессиональный колледж с предложением безвозмездно делать печи-буржуйки, мы ведем переговоры по доставке металла. И таких волонтеров, добровольцев, помощников множество.

Вторая часть миссии во время январской поездки на Донбасс – это были визиты в госпитали. Их два типа на территории боевых действий: стационарные и полевые. У них несколько разные задачи, и, соответственно, разные потребности. Посещая госпитали, передавали не только лекарства и медицинское оборудование, но и продукты, рождественские подарки, вплоть до нашей брусники, которая прекрасно доехала по морозу.

Побывав в госпиталях, я убедилась, что помощь им требуется. Начато наступление, поток раненых растет. Нужны инструменты, медикаменты, инвалидные коляски, одежда: все, что подвозится, расходуется моментально, начиная с бинтов и марли. Даже продукты питания.



В Петрозаводск возвращаются раненые и окончившие контракт военнослужащие, которым требуется социальная адаптация. Кому-то нужна психологическая помощь, кому-то дополнительная медицинская реабилитация. Этими вопросами тоже занимается Комитет семей воинов Отечества.

Проведены первые встречи с семьями, выбран актив Комитета: это те жены, сестры, папы, волонтеры, которые уже сегодня готовы активно включиться в работу.

Впереди – выезды в районы Карелии, встречи с родственниками мобилизованных. Запланированы совместные встречи с фондом " Живой город" в Калевале и Костомукше с местными администрациями и семьями участников СВО. Задача - рассказать им, как и по каким вопросам они могут к нам обращаться в Комитет. Выстроить систему, когда волонтеры знают, кому и чем помогать, а тем, кому нужна помощь – знают, где и как ее получить. В скором времени на местах также будут выбраны активисты, которые возглавят районные ячейки.

// Фото: Алена Олихейко.

